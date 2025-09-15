Ричмонд
Песков связал результаты выборов с доверием россиян к президенту

Песков: итоги выборов глав регионов говорят о доверии россиян к Путину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокие результаты руководителей регионов на прошедших выборах продолжением линии доверия избирателей президенту России Владимиру Путину и его ставленникам.

«И, конечно же, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников. Вы знаете, что, по сути, с такими внушительными результатами победили именно те, кому была оказана поддержка главы государства», — сказал Песков журналистам.

В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

