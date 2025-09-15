Песков связал результаты выборов с доверием россиян к президенту

«И, конечно же, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников. Вы знаете, что, по сути, с такими внушительными результатами победили именно те, кому была оказана поддержка главы государства», — сказал Песков журналистам.