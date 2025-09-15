МЧС предупреждает о ночных заморозках и утреннем тумане в Башкирии

Ночью температура воздуха опустится до +5…+10 градусов. В горных районах прогнозируются заморозки: от 0 до −2 градусов как в воздухе, так и на поверхности земли. Днем потеплеет до +15…+20. Специалисты МЧС по РБ также предупредили, что на некоторых участках дорог утром возможен туман, который снизит видимость до 500 метров и даже ниже.