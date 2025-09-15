МЧС предупреждает о ночных заморозках и утреннем тумане в Башкирии

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.
Во вторник, 1 6 сентября, погоду в Башкирии будет определять переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 3−8 метров в секунду, а днем на юго-востоке возможны порывы до 14 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до +5…+10 градусов. В горных районах прогнозируются заморозки: от 0 до −2 градусов как в воздухе, так и на поверхности земли. Днем потеплеет до +15…+20. Специалисты МЧС по РБ также предупредили, что на некоторых участках дорог утром возможен туман, который снизит видимость до 500 метров и даже ниже.
В Уфе также ожидается переменная облачность без дождя. Ветер северный и северо-восточный, 3−8 м/с. Ночью температура составит +7…+9 градусов, а днём воздух прогреется до +18…+20.
