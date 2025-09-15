Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На расчистку русла реки Ушаковки в Иркутске направили более 140,7 млн рублей

В этом году работы проведут на участке протяженностью один километр.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске возобновили расчистку русла реки Ушаковки. На эти работы в рамках государственного контракта из федерального бюджета направили более 140,7 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск работы начали еще в 2023 году, а планируют завершить в 2027-м.

— Расчистка направлена на снижение рисков подтопления домов во время прохождения паводковых вод. В 2025 году в планах выполнить работы на участке протяженностью один километр, — уточнила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

В 2023—2024 годах на мероприятие выделили 37,3 миллиона рублей, а в этом году планируется затратить 21,4 миллиона рублей. Общий объем работ по расчистке русла реки, который будет выполнен с 2023 по 2027 годы, составит 6,53 километра.