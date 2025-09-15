На расчистку русла реки Ушаковки в Иркутске направили более 140,7 млн рублей

В Иркутске возобновили расчистку русла реки Ушаковки. На эти работы в рамках государственного контракта из федерального бюджета направили более 140,7 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск работы начали еще в 2023 году, а планируют завершить в 2027-м.