Магнитная буря на Земле пока на уровне G1

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и наблюдается в настоящее время. За последние сутки уровень возмущенности геомагнитного поля поднимался до G3 («сильно»), что, как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, стало неожиданностью.