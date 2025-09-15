Ричмонд
Магнитная буря на Земле пока на уровне G1

Такой показатель относится к категории «слабо».

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле в настоящее время находится на слабом уровне G1, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1, “слабо”, — сообщили в ИПГ.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и наблюдается в настоящее время. За последние сутки уровень возмущенности геомагнитного поля поднимался до G3 («сильно»), что, как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, стало неожиданностью.