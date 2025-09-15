Ричмонд
Нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу

Осенью в Нижегородской области традиционно возрастает число поисковых операций — люди чаще отправляются в лес за грибами.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «Волонтер» Катерина Большакова рассказала НИА Нижний Новгород, как вести себя, если вы поняли, что заблудились. По ее словам, главное — не паниковать и остановиться.

«Нужно внимательно осмотреться, прислушаться к звукам (лай собак, транспорт), постараться найти ориентиры: дороги, реки, линии электропередач, и связаться со спасателями по телефону 112, если это возможно», — пояснила собеседница информационного агентства.

Также категорически нельзя хаотично менять направление движения или бежать. Лучше оставаться на месте, подавать сигналы и ждать помощи.