Подачу газа временно прекратят в Алуште и окрестностях

В Алуште и нескольких окрестных населенных пунктах в течение трех дней будет прекращена подача газа, информирует пресс-служба компании «Крымгазсети». Отключение запланировано на 8:00 23 сентября.
Подача газа будет временно приостановлена из-за проведения ремонтных работ. Отключение затронет жителей Алушты, села Изобильного, Нижней и Верхней Кутузовки, Лаванды, Лучистого, Семидворье, Малого Маяка, Виноградного, Утеса, Бондаренково, Лазурного, Пушкино, Кипарисного и Чайки.
Повторный пуск газа в газовое оборудование планируется ориентировочно с 8:00 26 сентября.