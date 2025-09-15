Ричмонд
Подачу газа временно прекратят в Алуште и окрестностях

В Алуште и близлежащих селах с 23 по 26 сентября отключат газ.

Источник: Комсомольская правда

В Алуште и нескольких окрестных населенных пунктах в течение трех дней будет прекращена подача газа, информирует пресс-служба компании «Крымгазсети». Отключение запланировано на 8:00 23 сентября.

Подача газа будет временно приостановлена из-за проведения ремонтных работ. Отключение затронет жителей Алушты, села Изобильного, Нижней и Верхней Кутузовки, Лаванды, Лучистого, Семидворье, Малого Маяка, Виноградного, Утеса, Бондаренково, Лазурного, Пушкино, Кипарисного и Чайки.

Повторный пуск газа в газовое оборудование планируется ориентировочно с 8:00 26 сентября.