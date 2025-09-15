Новый прокурор назначен в Нижнекамске

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев охарактеризовал Гайанова как опытного юриста, отдавшего работе в органах прокуратуры более двадцати лет. «За это время Ильнур Гаянов прошел путь от прокурорского следователя до прокурора города. Уверен, что его опыт и профессионализм помогут в работе по обеспечению законности и правопорядка в нашем районе», — отметил Беляев.