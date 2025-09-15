Ричмонд
Новый прокурор назначен в Нижнекамске

Им стал Ильнур Гаянов, ранее занимавший аналогичную должность в Нурлате.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов представил коллективу Нижнекамска нового городского прокурора. Им стал Ильнур Гаянов, ранее занимавший аналогичную должность в Нурлате. Церемония представления прошла в формате видео-конференц-связи.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев охарактеризовал Гайанова как опытного юриста, отдавшего работе в органах прокуратуры более двадцати лет. «За это время Ильнур Гаянов прошел путь от прокурорского следователя до прокурора города. Уверен, что его опыт и профессионализм помогут в работе по обеспечению законности и правопорядка в нашем районе», — отметил Беляев.

Новый прокурор является выпускником Казанского юридического института МВД России. Его карьера включает должности заместителя прокурора Приволжского района Казани и заместителя прокурора столицы Татарстана по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Назначение в Нижнекамск последовало после отставки предыдущего прокурора, Айрата Галимарданова, покинувшего пост «по выслуге лет».

Напомним, экс-главу ЗАГСа РТ осудили на четыре года.