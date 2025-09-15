Собянин рассказал об изменениях в колледже «26 КАДР» после обновления

«В Москве продолжается уникальная программа обновления материально-технической базы колледжей. Мы оснащаем их современным оборудованием — таким же, как на городских предприятиях. За три года обновили и создали с нуля 1 тыс. 500 учебных лабораторий и мастерских. В ближайшие пару лет рассчитываем сделать еще примерно 600 мастерских. Колледж “26 КАДР” — один из примеров комплексного переоснащения. Здесь совместно с работодателями создан строительный полигон практической подготовки — специально для отработки навыков работы в бригадах, в том числе высотных», — написал Собянин.
Он уточнил, что для полигона отремонтированы помещения, закуплено новейшее оборудование, в том числе лабораторные тренажеры, станки для деревообработки, оборудование для малярных работ, компрессоры. Пространство максимально приближено к реальным условиям работы. Созданы три инновационные учебные зоны: мастерская бетонных строительных работ; плотницкая мастерская; мастерская отработки технологического процесса бригадным методом. Практиковаться в учебном корпусе будут больше 1,5 тыс. студентов ежегодно. С 2023 года во всем колледже идет работа по обновлению учебного пространства. В настоящее время модернизировано 60 кабинетов, мастерских и лабораторий.
«26 КАДР» пользуется большой популярностью. В прошлом учебном году он выпустил около 2 тыс. востребованных специалистов", — подчеркнул мэр.
По его словам, в целом в городских колледжах учатся больше 140 тыс. студентов. Самые популярные специальности у абитуриентов в этом году — в сферах ИТ, промышленности, креативных индустрий, транспорта и здравоохранения. После учебы работу находят 95% выпускников.