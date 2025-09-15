Собянин рассказал об изменениях в колледже «26 КАДР» после обновления

«В Москве продолжается уникальная программа обновления материально-технической базы колледжей. Мы оснащаем их современным оборудованием — таким же, как на городских предприятиях. За три года обновили и создали с нуля 1 тыс. 500 учебных лабораторий и мастерских. В ближайшие пару лет рассчитываем сделать еще примерно 600 мастерских. Колледж “26 КАДР” — один из примеров комплексного переоснащения. Здесь совместно с работодателями создан строительный полигон практической подготовки — специально для отработки навыков работы в бригадах, в том числе высотных», — написал Собянин.