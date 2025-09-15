Жители двух районов Ростова временно останутся без электричества и воды

Жители некоторых улиц в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону останутся без электричества и воды в ближайшее время. Об этом предупреждают в городском департаменте ЖКХ и энергетики, а также в «Ростовводоканале».
Отключения планируются с 22 часов 15 сентября до 6 утра 16 сентября и с 22 часов 16 сентября до 6 утра 17 сентября.
Электроснабжение будут ограничивать «на время проведения неотложных работ по замене анкерной опоры», а воды не будет из-за того, что обесточат прямые и резервные линии, питающие насосные станции «Южная», «Круглая» и «Портовая».
Электричества не будет на Портовой, Сиверса, Республиканской, Лесопарковой, Мадояна, Еременко, Зорге, Стачки и Малиновского.
Водоснабжение отключат в границах: Всесоюзная — Стачки — Международная — 1-я Баррикадная — набережная реки Дон.
С пониженным давлением вода будет подаваться в границах: Еременко — Мадояна — Международная — Стачки — Зорге.
