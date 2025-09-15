Пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, могут осудить в Омске

Изначально дело поступило в Барабинский райсуд. Сейчас обвиняемый ссылается на проживание в Омской области большинства потерпевших и свидетелей инцидента. Отметим, что при экстренном приземлении рейса Сочи-Омск травмы ни у кого не зарегистрировали. Позже пассажиры обратились в суды с исками о компенсации морального вреда. В августе 2024 года одной из женщин удалось получить 80 тысяч рублей компенсации и дополнительно 40 тысяч рублей штрафа с перевозчика.