Пилота, посадившего самолет в новосибирском поле, могут осудить в Омске

Экс-пилот Сергей Белов, который посадил лайнер «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, добивается переноса суда в Омск. Уголовное дело уже направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения ходатайства об изменении территориальной подсудности. Новость сообщил пресс-центр судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Изначально дело поступило в Барабинский райсуд. Сейчас обвиняемый ссылается на проживание в Омской области большинства потерпевших и свидетелей инцидента. Отметим, что при экстренном приземлении рейса Сочи-Омск травмы ни у кого не зарегистрировали. Позже пассажиры обратились в суды с исками о компенсации морального вреда. В августе 2024 года одной из женщин удалось получить 80 тысяч рублей компенсации и дополнительно 40 тысяч рублей штрафа с перевозчика.
Пилоту было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
