В Братске цены на бензин выросли на 30 копеек. По последним данным Иркутскстата, за литр топлива АИ-92 автомобилистам придется заплатить 60,50 рубля. Также изменились на табло цена на АИ-95-й. Стоимость более популярного бензина составляет 64 рубля за литр.
Цены на АИ-100 и дизельное топливо не изменились. Наиболее доступное топливо предлагают в Ангарске, Тайшете и Иркутске. Небольшие скачки цен на топливо в регионе происходят каждую неделю. Поэтому узнать точную стоимость лучше на самих АЗС.
