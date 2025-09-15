Ричмонд
В Братске цены на бензин выросли на 30 копеек

Цены изменились на топливо АИ-92 и АИ-95.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске цены на бензин выросли на 30 копеек. По последним данным Иркутскстата, за литр топлива АИ-92 автомобилистам придется заплатить 60,50 рубля. Также изменились на табло цена на АИ-95-й. Стоимость более популярного бензина составляет 64 рубля за литр.

Цены на АИ-100 и дизельное топливо не изменились. Наиболее доступное топливо предлагают в Ангарске, Тайшете и Иркутске. Небольшие скачки цен на топливо в регионе происходят каждую неделю. Поэтому узнать точную стоимость лучше на самих АЗС.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на территорию Мельниковского рынка в Иркутске ограничили въезд из-за пожара.