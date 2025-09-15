В Узбекистане в новом учебном году введут единый госэкзамен. Каким он будет — пока неизвестно

Однако пока остается неясным, когда именно экзамен будет внедрен на практике: речь идёт о текущем учебном году, который начался в сентябре 2025 года, или же о том, который только стартует в сентябре 2026 года. Ждем, пока власти не озвучили точные сроки, ведь фразу «в новом учебном году» можно толковать по разному.
На данный момент выпускникам приходится проходить сразу два испытания — сдавать государственный выпускной экзамен и отдельно вступительные тесты в университеты или техникумы. Такая система не только усложняла процесс, но и добавляла стресса и лишних расходов для семей. С введением нового единого экзамена ситуация значительно упростится: теперь будет достаточно сдать один экзамен, который определит дальнейшую образовательную траекторию выпускника.
Единый экзамен планируется проводить для учащихся 9-х и 11-х классов. Для выпускников 9-х классов по итогам экзамена откроется возможность поступления в техникумы, а для 11-х классов — в высшие учебные заведения. Тем, кто не захочет идти в техникум после 9 класса, разрешается продолжить обучение в школе, где в 10−11 классах появится углублённое изучение профильных предметов по выбору.
Также, если выпускник после 9 класса поступил в техникум, но позже решил вернуться в школу, теперь у него будет такая возможность. Направление можно будет менять и после поступления в 10 класс, если появится желание продолжить обучение в техникуме.
Однако самое главное — детали реализации. Как именно будет проходить единый экзамен? Какие предметы и в каком формате будут включены? Кто и как будет осуществлять контроль? Где гарантии, что не появится коррупционная составляющая? На все эти вопросы пока нет даже намёка на ответ.
Будем надеяться, что чиновники смогут отладить новую процедуру в оставшееся время и заранее сообщить обо всем родителям и выпускникам. Ведь все давно привыкли к тому, что в Узбекистане любят запускать реформы в форсированном режиме, когда общество узнаёт подробности за пару недель до планируемого события.