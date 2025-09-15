В Омске с начала года подешевели поддержанные импортные автомобили

Динамику цен за 8 месяцев 2025 года на поддержанные импортные автомобили в Омске озвучили аналитики интернет-площадки частных объявлений «Авито». По сравнению с началом года, цены на некоторые модели существенно снизились.
Средние цены в регионе на автомобили с пробегом в августе 2025 года стали ниже в сравнении с январем текущего года. На рекордные 26,6% упала цена на омском вторничном рынке на некогда популярную модель Toyota Vitz. Также в тройку лидеров по снижению цены вошла еще два продукта японского автопрома — Toyota Carina, упавшая в цене на 20,9%, а также Nissan Bluebird Sylphy, скользнувший ценой вниз на 14,2%.
Рекордсменом падения цены за 12 месяцев — с августа 2024 года — стала марка Renault: автомобили этого бренда подешевели в Омске за год на 18,9%. Меньше всего упали цены на автомобили Ford (-3,4%) и Lexus (-3,6%). А начальная цена на омском вторичном рынке на импортные автомобили составила в августе этого года 850 000 рублей.