В Омске с начала года подешевели поддержанные импортные автомобили

Средние цены в регионе на автомобили с пробегом в августе 2025 года стали ниже в сравнении с январем текущего года. На рекордные 26,6% упала цена на омском вторничном рынке на некогда популярную модель Toyota Vitz. Также в тройку лидеров по снижению цены вошла еще два продукта японского автопрома — Toyota Carina, упавшая в цене на 20,9%, а также Nissan Bluebird Sylphy, скользнувший ценой вниз на 14,2%.