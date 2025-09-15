Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более семи тысяч зрителей посетили летний кинотеатр «Москино Музеон»

Летний кинотеатр «Москино Музеон» открылся в парке искусств «Музеон» 26 июня 2025 года, с момента начала работы киноплощадку под открытым небом посетили более 7 тысяч зрителей. Об этом в понедельник, 15 сентября, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Источник: Reuters

Посетители смогли посмотреть авторские фильмы, свежие новинки проката, фестивальные работы и классику мирового кинематографа. Зрителям также предлагали сеансы на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кроме регулярных показов, в кинотеатре проходили специальные программы. Летом здесь работал цикл «Выбор режиссера», где зрителям представляли ленты, значимые для самих авторов, а также проходили обсуждения с их участием. Еще одна программа — «Индустрия рекомендует» — была посвящена фильмам, получившим признание профессионального сообщества.

— Программа познакомила зрителей с различными жанрами, стилями и темами, позволяя им расширить свои горизонты и увидеть кино с разных точек зрения, — цитирует пресс-службу учреждения агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил кинопарк «Москино» и поздравил его работников с Днем российского кино. Он отметил рост российского контента, зрительский интерес и воспитательную роль кино. Мэр также рассказал о новой мере поддержки кинематографа, которая будет включать компенсацию части расходов на рекламу определенных кинолент.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше