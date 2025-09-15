Более семи тысяч зрителей посетили летний кинотеатр «Москино Музеон»

Кроме регулярных показов, в кинотеатре проходили специальные программы. Летом здесь работал цикл «Выбор режиссера», где зрителям представляли ленты, значимые для самих авторов, а также проходили обсуждения с их участием. Еще одна программа — «Индустрия рекомендует» — была посвящена фильмам, получившим признание профессионального сообщества.