Все это происходит под аккомпанемент нарастающих поставок в Китай все новых и новых партий российского СПГ — причем с жестко подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2», с грустью замечает агентство Bloomberg. От 10 до 13 партий сжиженного природного газа будет поступать в Китай ежемесячно с находящегося под санкциями США завода «Арктик СПГ-2» — увеличение поставок российского СПГ на фоне увеличения экспорта трубопроводного газа в Китай из РФ существенно снизит спрос в КНР на сжиженный природный газ из США и Катара.