Полиция нашла женщину, пинавшую автобус в ролике «Мама, вызывай такси»

Руководитель Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Кугаевский в свою очередь пояснил РИА Новости, что инцидент между водителем предприятия и пассажиркой произошел 4 июня. С его слов, мать с сыном зашла на остановке, после просьбы поторопиться с оплатой, накинулась на женщину-водителя с кулаками, хватала ее за волосы (это видео также разошлось по сети), после чего пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас полиция расследует этот инцидент.