Суд освободил от наказания бывшего новосибирского депутата Сидоренко

Коллегия Новосибирского областного суда 15 сентября рассмотрела жалобу защиты экс-депутата регионального парламента Ивана Сидоренко на приговор, вынесенный в мае 2025 года. Тогда Сидоренко был осуждён условно на три с половиной года и оштрафован на 700 тысяч рублей за мошенничество с муниципальной землёй. Однако в ходе апелляционного разбирательства срок давности по делу истёк, в связи с чем бывший парламентарий был освобождён от наказания.
Об этом изданию «Ъ-Сибирь» сообщила старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова. Она также добавила: «По представлению прокуратуры земельный участок возвращён в собственность мэрии Новосибирска».
По версии следствия, в 2013 году Иван Сидоренко, возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал в Калининском районе участок муниципальной земли площадью 19,6 тысячи квадратных метров с кадастровой стоимостью 163,7 миллиона рублей. Компания якобы возвела на этом участке торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров, который был оформлен в собственность, что дало право выкупить землю по льготной стоимости — за 17,1 миллиона рублей. Однако, как установило расследование, торговый центр существовал только на бумаге. После этого Сидоренко построил на земле два многоэтажных жилых дома.
В сентябре 2022 года управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело против Ивана Сидоренко, основываясь на материалах УФСБ. По решению суда он был помещён под домашний арест. Уже на стадии следствия обвиняемый полностью возместил ущерб, причинённый мэрии Новосибирска.