Суд освободил от наказания бывшего новосибирского депутата Сидоренко

По версии следствия, в 2013 году Иван Сидоренко, возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал в Калининском районе участок муниципальной земли площадью 19,6 тысячи квадратных метров с кадастровой стоимостью 163,7 миллиона рублей. Компания якобы возвела на этом участке торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров, который был оформлен в собственность, что дало право выкупить землю по льготной стоимости — за 17,1 миллиона рублей. Однако, как установило расследование, торговый центр существовал только на бумаге. После этого Сидоренко построил на земле два многоэтажных жилых дома.