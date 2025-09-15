Проблема в высокой влажности: в Калининграде заболели дубы

Как сообщил «Новому Калининграду» начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства Андрей Орлов, этим летом дубы заболели из-за высокой влажности, и проводить сейчас какую-либо обработку от этого заболевания бесполезно. А вот с массовым заражением городских каштанов охридской минирующей молью, которое уже не первый год приводит к преждевременному сбросу листвы и ослаблению деревьев, в администрации бороться будут. «На 2026 год запланировано приобретение ловчих поясов и феромонных ловушек, которые устанавливаются на деревья для их защиты от охридского минёра, — сообщил редакции Орлов. — Также на территории Калининграда в рамках компенсационного озеленения проводим работу по замене каштанов сорта конский обыкновенный, находящихся в ненадлежащем санитарном состоянии, на деревья сорта каштан конский мясо-красный “Бриоти”, который не подвержен поражению охридским минёром».