Россиянам объяснили, почему в октябре возможны помехи на телеэкранах

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Помехи на телеэкранах могут появляться в любой точке России с 27 сентября до 20 октября из-за солнечной интерференции, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что период интерференции может наблюдаться в разных регионах до 20 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. В РТРС также отметили, что связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые будет переключена трансляция, поэтому вероятность столкнуться с помехами на телеэкране при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения стремится к нулю.
«Интерференция случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приёмной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного “замерзания” или пропадания картинки», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что график влияния интерференции на телеприем опубликован на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя («Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» («Вещание»). По вопросам цифрового эфирного телевидения можно также воспользоваться телефоном горячей линии РТРС.