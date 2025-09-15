Россиянам объяснили, почему в октябре возможны помехи на телеэкранах

В пресс-службе уточнили, что период интерференции может наблюдаться в разных регионах до 20 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. В РТРС также отметили, что связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые будет переключена трансляция, поэтому вероятность столкнуться с помехами на телеэкране при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения стремится к нулю.