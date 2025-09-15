В Екатеринбурге на месяц перекроют одну из улиц на Уралмаше

Схема движения общественного транспорта во время проведения работ не изменится. Горожане смогут объехать перекрытый участок по улицам Победы, Избирателей и 40-летия Октября. В администрации добавили, что с 17 октября по 5 ноября пройдет завершающий этап работ на участках улично-дорожной сети. Рабочие просят жителей отнестись к ограничениям с пониманием, а также заранее планировать свои маршруты.