Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на месяц перекроют одну из улиц на Уралмаше

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сентября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге из-за работ по модернизации теплосетей с 16 сентября по 16 октября закроют движение от Избирателей до Восстания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В данный период работы будут проводиться без перекрытия перекрестка улиц Ломоносова и Восстания», — подчеркнули в мэрии.

Схема движения общественного транспорта во время проведения работ не изменится. Горожане смогут объехать перекрытый участок по улицам Победы, Избирателей и 40-летия Октября. В администрации добавили, что с 17 октября по 5 ноября пройдет завершающий этап работ на участках улично-дорожной сети. Рабочие просят жителей отнестись к ограничениям с пониманием, а также заранее планировать свои маршруты.

Напомним, ранее в Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Краснофлотцев. Так, ограничения будут действовать до 24 октября.