11-летнего зацепера поймали на электричке Петербург — Приозерск

Во время профилактического рейда на станциях Девяткино — Ручьи обнаружили 11-летнего школьника, зацепившегося за хвостовую часть электрички маршрутом Петербург — Приозерск. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Правоохранители установили, что зацепившись за транспорт на станции Ручьи, юноша проехал до Новой Охты, — рассказали в ведомстве.
Без беседы не обошлось. Мальчику рассказали об опасностях такого экстремального увлечения, а в отношении его родителей составили административный протокол по первой части статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение законными представителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию»).
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что между Петербургом и Лугой полностью восстановили движение поездов. Железнодорожники разрешили составам ходить и по второму пути на участке Мшинская — Строганово.