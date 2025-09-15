Ричмонд
11-летнего зацепера поймали на электричке Петербург — Приозерск

Школьник прокатился на «хвосте» железнодорожного состава.

Источник: Комсомольская правда

Во время профилактического рейда на станциях Девяткино — Ручьи обнаружили 11-летнего школьника, зацепившегося за хвостовую часть электрички маршрутом Петербург — Приозерск. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Правоохранители установили, что зацепившись за транспорт на станции Ручьи, юноша проехал до Новой Охты, — рассказали в ведомстве.

Без беседы не обошлось. Мальчику рассказали об опасностях такого экстремального увлечения, а в отношении его родителей составили административный протокол по первой части статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение законными представителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию»).

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что между Петербургом и Лугой полностью восстановили движение поездов. Железнодорожники разрешили составам ходить и по второму пути на участке Мшинская — Строганово.