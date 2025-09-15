11-летнего зацепера поймали на электричке Петербург — Приозерск

Без беседы не обошлось. Мальчику рассказали об опасностях такого экстремального увлечения, а в отношении его родителей составили административный протокол по первой части статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение законными представителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию»).