В Прибайкальском национальном парке закрыли два маршрута из-за выхода медведя

Хищник вышел на улицу деревни Тырган Ольхонского района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Прибайкальском национальном парке закрыли два маршрута из-за выхода медведя. Лесной хищник вышел на улицу деревни Тырган Ольхонского района. Зверь растерзал двух охотничьих собак. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

— Для обеспечения безопасности всех находящихся на территории национального парка, включая местных жителей и туристов, до выяснения обстоятельств нападения и устранения угрозы, отдыхающих просят не посещать маршруты «Тажераны» и «Деревня Тырган — урочище Саган-Заба, — прокомментировали в пресс-службе “Заповедного Прибайкалья”.

Государственные инспекторы усилили надзор за опасными зонами в Еланцинском лесничестве.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе медведь напал на домашний скот.