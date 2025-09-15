В Прибайкальском национальном парке закрыли два маршрута из-за выхода медведя. Лесной хищник вышел на улицу деревни Тырган Ольхонского района. Зверь растерзал двух охотничьих собак. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
— Для обеспечения безопасности всех находящихся на территории национального парка, включая местных жителей и туристов, до выяснения обстоятельств нападения и устранения угрозы, отдыхающих просят не посещать маршруты «Тажераны» и «Деревня Тырган — урочище Саган-Заба, — прокомментировали в пресс-службе “Заповедного Прибайкалья”.
Государственные инспекторы усилили надзор за опасными зонами в Еланцинском лесничестве.
