В Прибайкальском национальном парке закрыли два маршрута из-за выхода медведя

— Для обеспечения безопасности всех находящихся на территории национального парка, включая местных жителей и туристов, до выяснения обстоятельств нападения и устранения угрозы, отдыхающих просят не посещать маршруты «Тажераны» и «Деревня Тырган — урочище Саган-Заба, — прокомментировали в пресс-службе “Заповедного Прибайкалья”.