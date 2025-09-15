Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Избиратели на выборах в Единый день голосования поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности.
Врио глав регионов, одержавшие победу на выборах.
Курская область: Александр Хинштейн — 86,92 процента голосов;Республика Коми: Ростислав Гольдштейн — 70,04 процента;Новгородская область: Александр Дронов — 62,19 процента;Оренбургская область: Евгений Солнцев — 83,85 процента;
Ростовская область: Юрий Слюсарь — 81,25 процента;Еврейская автономная область: Мария Костюк — 83,02 процента;Свердловская область: Денис Паслер — 61,3 процента;Тамбовская область: Евгений Первышов — 73,84 процента.
Переизбранные действующие главы субъектов.
Республика Татарстан: Рустам Минниханов — 88,09 процента голосов;Чувашская Республика: Олег Николаев — 67,06 процента;Севастополь: Михаил Развожаев — 81,72 процента;Камчатский край: Владимир Солодов — 62,97 процента;Пермский край: Дмитрий Махонин — 70,94 процента;Архангельская область: Александр Цыбульский — 67,32 процента;Брянская область: Александр Богомаз — 78,78 процента;
Иркутская область: Игорь Кобзев — 60,79 процента;Калужская область: Владисла Шапша — 72,24 процента;Костромская область: Сергей Ситников — 67,63 процента;Ленинградская область: Александр Дрозденко — 84,21 процента;Краснодарский край: Вениамин Кондратьев — 83,17 процента.
В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных Владимиром Путиным. Победу одержала врио губернатора Ирина Гехт.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. Кроме того, были избраны депутаты региональных парламентов 11 субъектов, а в 25 городах — депутаты представительных органов административных центров регионов. Всего же прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.