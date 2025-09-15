В Омске начнут отключать и консервировать фонтаны

Работы по подготовке объектов к зимнему сезону будут проводить специалисты из Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также компании «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». В рамках подготовки планируется очистка чаш и фильтров от загрязнений, консервация оборудования и выполнение других необходимых процедур для сохранности фонтанов в холодное время года.