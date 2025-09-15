В поселке Усть-Ордынском Приангарья построят водовод

Новый водовод появится в поселке Усть-Ордынском Иркутской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
Работы проведут в три этапа. Сначала подрядчик проложит водопроводные сети по улицам Мира, Мичурина и Каландаришвили. Затем продолжит на территории садовых товариществ «Надежда» и «Аэропорт», а финальным участком станет западная часть поселка. Завершить строительство планируют до 2027 года.
Отметим, что новый объект позволит обеспечить качественным централизованным водоснабжением более 8,5 тыс. жителей Усть-Ордынского. Также водовод будет снабжать детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс и противотуберкулезный диспансер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.