В поселке Усть-Ордынском Приангарья построят водовод

Работы проведут в три этапа. Сначала подрядчик проложит водопроводные сети по улицам Мира, Мичурина и Каландаришвили. Затем продолжит на территории садовых товариществ «Надежда» и «Аэропорт», а финальным участком станет западная часть поселка. Завершить строительство планируют до 2027 года.