В Красноярском крае построят современные учреждения соцобслуживания

Модульные здания для учреждений социального обслуживания построят в Туруханском и Большемуртинско-Сухобузимском муниципальных округах Красноярского края в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.
В новом здании в поселке Большая Мурта разместят комплексный центр соцобслуживания населения. А строение в селе Туруханск предназначено для центра социального обслуживания и территориального отделения соцзащиты. Учреждения оснастят необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем. Также создадут комфортные условия для маломобильных посeтитeлeй. Все работы должны завершить до конца 2025 года.
Отметим, что площадь новых зданий вдвое больше предыдущих. Это позволит расширить и улучшить качество предоставляемых услуг. В частности, в комплексном центре «Большемуртинский» появится «тренировочная квартира». В ней специалисты будут помогать молодым людям с инвалидностью адаптироваться к самостоятельному проживанию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.