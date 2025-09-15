Предпринимателям Ивановской области расскажут, как применять ИИ в бизнесе

Бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Оптимизация бизнес-процессов с помощью ИИ: как сократить издержки и высвободить ресурсы для роста» проведут 18 сентября в городе Иванове, сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В качестве экспетров выступят сертифицированный директолог платформы «Яндекс. Директ» Дмитрий Великанов, SEO-специалист России Артем Фирсов и профессионал в создании эффективных промтов для искусственного интеллекта Сергей Мочалов. Они покажут участникам, как с помощью ИИ можно автоматизировать рутинные задачи. Также они предложат практические решения для оптимизации продаж, маркетинга, производства, документооборота и других процессов. Кроме того, спикеры предложат пошаговый план по внедрению искусственного интеллекта в свой бизнес.
Отметим, что мастер-класс будет адаптирован под запросы участников. Поэтому при регистрации важно указать этапы работы, которые хочется улучшить. Подать заявку можно по ссылке.
Мероприятие состоится в 14:00 на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: Шереметевский проспект, 85 г.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.