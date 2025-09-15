Предпринимателям Ивановской области расскажут, как применять ИИ в бизнесе

В качестве экспетров выступят сертифицированный директолог платформы «Яндекс. Директ» Дмитрий Великанов, SEO-специалист России Артем Фирсов и профессионал в создании эффективных промтов для искусственного интеллекта Сергей Мочалов. Они покажут участникам, как с помощью ИИ можно автоматизировать рутинные задачи. Также они предложат практические решения для оптимизации продаж, маркетинга, производства, документооборота и других процессов. Кроме того, спикеры предложат пошаговый план по внедрению искусственного интеллекта в свой бизнес.