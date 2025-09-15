В Иркутской области появится новая награда

В Законодательном Собрании Иркутской области начался новый парламентский сезон. Прошло заседание комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении, председателем на нем выступил депутат Виталий Перетолчин. Члены комитета обсудили 20 вопросов, в том числе и проект, подразумевающий введение в регионе новой награды: Почетного знака имени дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова.