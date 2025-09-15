Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области появится новая награда

Депутаты Заксобрания обсудили учреждение Почетного знака имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Законодательном Собрании Иркутской области начался новый парламентский сезон. Прошло заседание комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении, председателем на нем выступил депутат Виталий Перетолчин. Члены комитета обсудили 20 вопросов, в том числе и проект, подразумевающий введение в регионе новой награды: Почетного знака имени дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова.

Таким образом будут поощряться люди, которые внесли существенный вклад о развитие патриотического воспитания на территории Приангарья, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности.

Выдвигать кандидатуры для награждения смогут председатель Законодательного Собрания, Координационный и Общественный советы при региональном парламенте, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, а также филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Иркутской области. Сама награда будет представлять собой нагрудный знак, к которому прилагается удостоверение.

Все рассмотренные проекты постановлений и законов будут рассмотрены на ближайшей сессии регионального парламента, которая назначена на 17 сентября.