В селе Нифанка Курганской области построят современный медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) установят в селе Нифанка Щучанского муниципального округа Курганской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Площадь блочно-модульного здания составляет 90 квадратных метров. Там будут предусмотрены все помещения, соответствующие современным требованиям: процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом маломобильных групп населения, просторное помещение для ожидания», — рассказал главный врач Межрайонной больницы № 8 Валерий Мусин.
Напомним, что ранее в Щучанском округе специалисты также отремонтировали несколько медучреждений. В их числе ФАПы в населенных пунктах Майка, Николаевка, Чистое и Красноярское.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.