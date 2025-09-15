Эксперты объяснили, почему Нижнее озеро в Калининграде стало зелёным и вонючим

«Они отличаются характерной окраской, связанной с высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметного при высыхании на свету. Размножение водорослей имеет естественные причины и не требует вмешательства, несмотря на эстетически неприятный вид», — заключили сотрудники министерства, МБУ «Гидротехник» и Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».