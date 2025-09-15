Эксперты объяснили, почему Нижнее озеро в Калининграде стало зелёным и вонючим

Нижнее озеро в Калининграде изменило цвет и обрело гнилостный запах из-за цветения и последующего отмирания сине-зелёных водорослей. Об этом сообщает минприроды области.
«Они отличаются характерной окраской, связанной с высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметного при высыхании на свету. Размножение водорослей имеет естественные причины и не требует вмешательства, несмотря на эстетически неприятный вид», — заключили сотрудники министерства, МБУ «Гидротехник» и Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».
Поступления хозяйственно-бытовых стоков не зафиксированы. Экспресс-анализ проб воды показал, что уровень растворённого кислорода и pH находятся в пределах нормы.
В июле прокуратура обещала устроить проверку по жалобам калининградцев за состояние Верхнего озера. Спустя месяц горожане заметили, как в грязной воде гибнет птица и задыхается рыба.