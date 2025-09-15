В районе улицы Флотской в Брянске построили три дороги

Три дороги в районе улицы Флотской построили в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном управлении автодорог.
Новая сеть включает улицы имени Алексея Толстого, Татьяны Николаевой и Братьев Ткачевых. Их протяженность составляет 800 м, 1,5 и 2,4 км. Там установили светофоры, обустроили пешеходные переходы, смонтировали освещение. Теперь жители будут с комфортом добираться к детскому саду и открытому в этом году корпусу лицея № 2.
Добавим, что для защиты насыпного основания улицы Братьев Ткачевых возвели подпорную стену длиной 160 м. Причиной возможных неполадок является река Десна, которая в этом месте ближе всего подходит к грунтовому склону. Специалисты выполнили берегоукрепление, а сверху разместили декоративное ограждение.
Строительство этой улично-дорожной сети имеет важное значение для микрорайона в районе Флотской. Проект позволит обеспечить транспортную доступность около 25 тыс. жителей будущих многоквартирных домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.