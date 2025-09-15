В районе улицы Флотской в Брянске построили три дороги

Новая сеть включает улицы имени Алексея Толстого, Татьяны Николаевой и Братьев Ткачевых. Их протяженность составляет 800 м, 1,5 и 2,4 км. Там установили светофоры, обустроили пешеходные переходы, смонтировали освещение. Теперь жители будут с комфортом добираться к детскому саду и открытому в этом году корпусу лицея № 2.