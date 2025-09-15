В этом году 200 сочинских бизнесменов пройдут обучение

Бесплатные образовательные программы в Учебном центре для бизнеса в этом году пройдут 200 предпринимателей из Сочи Краснодарского края, сообщили в городской администрации. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Для обучения можно выбрать одну из восьми специальностей. Участникам предлагают направления «Финансовая грамотность для предпринимателей», «Бариста», «СММ-менеджер», «Помощник руководителя (ассистент)», «Управление эффективностью бизнеса», «Флорист», «Экскурсовод (гид)», «Менеджер по маркетплейсам».
«Учебный центр для бизнеса работает уже четвертый год. За предыдущие три года 500 предпринимателей прошли бесплатное обучение по 20 специальностям, это способствовало росту уровня сервиса на их предприятиях. Для комфортного образовательного процесса организовано и рабочее пространство, и интерактивные материалы. По итогам обучения выдается документ установленного образца о дополнительном образовании», — рассказал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.