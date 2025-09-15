В этом году 200 сочинских бизнесменов пройдут обучение

«Учебный центр для бизнеса работает уже четвертый год. За предыдущие три года 500 предпринимателей прошли бесплатное обучение по 20 специальностям, это способствовало росту уровня сервиса на их предприятиях. Для комфортного образовательного процесса организовано и рабочее пространство, и интерактивные материалы. По итогам обучения выдается документ установленного образца о дополнительном образовании», — рассказал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.