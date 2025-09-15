Минобороны Беларуси: 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025»

«Ожидаемо, на Западе поднялась истерия, а также необоснованные обвинения, якобы, в агрессивности данных учений и подготовке к вооруженному конфликту со странами Запада», — подчеркнул генерал-майор и отметил, что для снижения градуса напряженности в апреле месяце 2025 года был переработан замысел учения. А именно почти вдвое уменьшена численность личного состава, вооружения и военной техники. Учения были перенесены вглубь страны.