Минобороны Беларуси: 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025»

Минобороны Беларуси сказало, что в учениях «Запад-2025» принимают участие 6850 человек.

Источник: Комсомольская правда

Помощник Министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко назвал учение «Запад-2025», которые проходят на территории Беларуси с 12 по 16 сентября, «беспрецедентно открытыми», сообщает Минобороны.

«Мы не несем никому угрозы, мы за выстраивание конструктивного и прагматичного диалога», — подчеркнул Валерий Ревенко.

Об этих учениях все 56 государств ОБСЕ были уведомлены еще в конце 2024-го. Тогда же были даны параметры учения.

«Ожидаемо, на Западе поднялась истерия, а также необоснованные обвинения, якобы, в агрессивности данных учений и подготовке к вооруженному конфликту со странами Запада», — подчеркнул генерал-майор и отметил, что для снижения градуса напряженности в апреле месяце 2025 года был переработан замысел учения. А именно почти вдвое уменьшена численность личного состава, вооружения и военной техники. Учения были перенесены вглубь страны.

Более того, Беларусь готова была принять всех наблюдателей. В итоге на учениях присутствуют представители 23 государств, из них три представителя государств-членов НАТО, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

«За 42 дня до начала учения было направлено по сети связи ОБСЕ формат и информация о параметрах учения, а это порядка 6 850 человек», — подчеркнул Валерий Ревенко.

Несмотря на это, Польша заявила о переброске своих войск к границе Беларуси.

Военно-политическое руководство Польши дало ответ Минобороны Беларуси о параметрах проводимого ими учения и разъяснило все нюансы.

«Это свидетельствует о том, что у нас есть направление конструктивного разговора», — подчеркнул помощник министра обороны.

«Таким образом, данные учения, на наш взгляд, являются беспрецедентно открытыми, мы не несем никому угрозы, мы за выстраивание конструктивного и прагматичного диалога», — отметил Валерий Ревенко.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у белорусской армии нет планов переходить границы без приглашения.

Напомним, что именно учения «Запад-2025» послужили поводом для того, чтобы Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).

При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад-2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.

