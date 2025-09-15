В Курске пройдут состязания студенческой спортивной лиги «Универсариум»

К участию приглашаются команды от учреждений среднего профессионального и высшего образования в составе шести человек. Атлетов ждут спортивные испытания на выносливость, ловкость, меткость и умение работать в группе. Состязания будут включать гонки на байдарках и SUP-досках, ориентирование на местности, стрельбу в тире и скалодром. По итогам каждого этапа будет сформирована турнирная таблица.