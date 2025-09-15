В Курске пройдут состязания студенческой спортивной лиги «Универсариум»

Соревнования студенческой спортивной лиги «Универсариум» состоятся 17 сентября в парке «Новая Боевка» в Курске, сообщили в областном министерстве внутренней и молодежной политики. Мероприятие реализуется при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
К участию приглашаются команды от учреждений среднего профессионального и высшего образования в составе шести человек. Атлетов ждут спортивные испытания на выносливость, ловкость, меткость и умение работать в группе. Состязания будут включать гонки на байдарках и SUP-досках, ориентирование на местности, стрельбу в тире и скалодром. По итогам каждого этапа будет сформирована турнирная таблица.
Командам необходимо подать заявку до 15 сентября, заполнив форму. Также каждый член сборной должен отдельно зарегистрироваться через портал «Молодежь России».
«Студенческая спортивная лига “Универсариум” станет важным событием в жизни молодежи нашего региона. Это не просто соревнования, а возможность проявить себя, найти единомышленников и укрепить традиции студенческого спорта. Мы создаем все условия для того, чтобы талантливые молодые люди могли реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие спортивного движения области», — подчеркнула директор Областного Дворца молодежи Олеся Лазукина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.