В Урванском районе Кабардино-Балкарии открыли два новых медучреждения

Амбулатории в селах Старый Черек и Нижний Черек рассчитаны на 50 посещений в смену.

Две новые врачебные амбулатории открылись в селах Старый Черек и Нижний Черек Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Учреждения возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Площадь здания амбулатории в Старом Череке составляет 350 кв. м, а в Нижнем Череке — 556 кв. м. Оба учреждения рассчитаны на 50 посещений в смену. В них предусмотрены кабинеты терапевтов, специалистов узкого профиля, диагностики, а также дневной стационар.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.