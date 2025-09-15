Перекрыли кислород: омич Шлеменко проиграл бой, попавшись на удушающий прием

Неоднократный чемпион «Bellator» и прочих престижных турниров по MMA Александр Шлеменко выступал в главном бою турнира RCC 23 в Челябинске. Бой с белорусским спортсменом являлся титульным реваншем в средней весовой категории и стал главным событием турнира. Спортсмены уже встречались на канвасе в конце мая этого года на турнире в Екатеринбурге, и там белорус победил Шлеменко раздельным решением судей.