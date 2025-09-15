Ричмонд
Перекрыли кислород: омич Шлеменко проиграл бой, попавшись на удушающий прием

Досрочный проигрыш прославленного омского бойца произошел на турнире в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Основатель омской школы единоборств «ШТОРМ» Александр Шлеменко не сумел одержать победу в турнире RCC 23, который прошел 12 сентября в Челябинске. Боец из Белоруссии Владимир Ковалев победил легенду омского спорта удушающим приемом.

Неоднократный чемпион «Bellator» и прочих престижных турниров по MMA Александр Шлеменко выступал в главном бою турнира RCC 23 в Челябинске. Бой с белорусским спортсменом являлся титульным реваншем в средней весовой категории и стал главным событием турнира. Спортсмены уже встречались на канвасе в конце мая этого года на турнире в Екатеринбурге, и там белорус победил Шлеменко раздельным решением судей.

В челябинском турнире спор о сильнейшем был разрешен убедительным аргументом от Владимира Ковалева: в третьем раунде поединка Шлеменко попался на удушающий прием и даже потерял сознание. По итогу поединка боец из Белоруссии стал обладателем пояса RCC в среднем весе.