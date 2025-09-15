Утверждена повестка 27-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Расписание работы депутатов на этот раз не совсем обычное. Сессия продлится два дня с перерывом. А именно: 17 сентября парламентарии встретятся для того, чтобы обсудить около 30 вопросов. Среди них есть административные преобразования в Тайшетском, Нижнеудинском и Нукутском районах, изменения в некоторые региональные законы. Например, о молодежной политике, волонтерах, о физкультуре и спорте, а также о проведении капремонта в многоквартирных домах и защите населения от ЧС. Будет утвержден и новый состав Общественного Совета при областном парламенте.