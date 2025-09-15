Утверждена повестка 27-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Очередная и первая в этом сезоне сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоится в сентябре. Накануне коллегия областного парламента утвердила повестку. Вопросы, которые были внесены в список для голосования предварительно обсуждались спикером ЗС Александром Ведерниковым на планерном совещании с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий.
Расписание работы депутатов на этот раз не совсем обычное. Сессия продлится два дня с перерывом. А именно: 17 сентября парламентарии встретятся для того, чтобы обсудить около 30 вопросов. Среди них есть административные преобразования в Тайшетском, Нижнеудинском и Нукутском районах, изменения в некоторые региональные законы. Например, о молодежной политике, волонтерах, о физкультуре и спорте, а также о проведении капремонта в многоквартирных домах и защите населения от ЧС. Будет утвержден и новый состав Общественного Совета при областном парламенте.
Однако на этом повестка не исчерпывается. Вновь собраться депутатам предстоит 19 сентября для участия в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Иркутской области. По результатам выборов, прошедших с 12 по 14 сентября, им стал Игорь Кобзев.