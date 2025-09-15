Минтруд разработал поправки о поддержке вернувшихся участников СВО

«Разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, в которые возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях, которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста», — сказал Котяков во время сессии «Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов» Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) 2025.