Минтруд разработал поправки о поддержке вернувшихся участников СВО

Минтруд предложил поддерживать адаптацию места вернувшегося на работу бойца СВО.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 15 сен — РИА Новости. Минтруд разработал поправки в российское законодательство, согласно которым правительство будет выделять поддержку на адаптацию рабочего места вернувшегося на прежнее место работы участника СВО, а не только нового трудоустроившегося работника этой категории, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, в которые возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях, которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста», — сказал Котяков во время сессии «Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов» Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) 2025.

В министерстве уточнили, что размер этой поддержки составляет до 200 тысяч рублей на расходы по оборудованию рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата.

Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения «Сириус» с 15 по 18 сентября.

