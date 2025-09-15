Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

COVID-19 болеют 927 жителей Башкирии

82 жителя Башкирии за сутки заболели коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 сентября, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.

Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 82 больных COVID-19. В настоящее время борются с ковидом дома 834 гражданина, 93 — проходит лечение в больницах. За сутки по выздоровлению выписали 56 человек.

Свободный коечный фонд в настоящее время составляет порядка 32%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.