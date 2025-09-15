COVID-19 болеют 927 жителей Башкирии

Сегодня, 15 сентября, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 82 больных COVID-19. В настоящее время борются с ковидом дома 834 гражданина, 93 — проходит лечение в больницах. За сутки по выздоровлению выписали 56 человек.
Свободный коечный фонд в настоящее время составляет порядка 32%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.