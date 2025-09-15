Жители Дона в 2025 году вложили в цифровые драгметаллы более 116 млн рублей

За первые восемь месяцев 2025 года жители Ростовской области открыли более 8,5 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС). Это позволило привлечь 116,5 миллионов рублей инвестиций в драгоценные металлы. Такие данные предоставили аналитики Сбера.
Инвесторы проявляют повышенный интерес к традиционным активам. Золото продолжает оставаться основным инструментом защиты капитала: оно стало основой каждого второго инвестиционного счёта, открытого жителями Ростова, а общий объем вложений в золото достиг 79% от всех размещенных средств в обезличенных металлических счетах (ОМС) региона. Это существенное увеличение относительно аналогичного периода предыдущего года, когда доля золота составляла лишь 62%. Серебро сохраняет позицию второго по популярности актива, аккумулируя 13% вложенных средств. Палладий и платина занимают примерно одинаковую долю портфелей инвесторов, составляя по 4% объема инвестиций соответственно.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка.
— Для создания финансовой подушки жители Ростовской области используют не только вклады и накопительные счета, но и инвестируют в цифровые драгметаллы, открывая ОМС. С начала года дончане открыли в банке более 8,5 тысяч таких счетов. Все вместе это 116,5 млн рублей инвестиций. Золото по-прежнему лидирует по объему вложений, а серебро закрепляется на втором месте как металл с потенциалом роста, особенно для тех, кто хочет диверсифицировать свои накопления, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Ростовский рынок инвестиций отражает общую тенденцию: летом наблюдался значительный рост золота, достигшего почти рекордных уровней. Поддержанное центральным банком и инвестиционными фондами, оно сохраняет привлекательность. Серебро также показало позитивную динамику, привлекая внимание как доступная альтернатива дорогому золоту. Платина и палладий имеют меньше интереса среди частных инвесторов, хотя востребованы автопромом и промышленностью.