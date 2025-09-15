Жители Дона в 2025 году вложили в цифровые драгметаллы более 116 млн рублей

— Для создания финансовой подушки жители Ростовской области используют не только вклады и накопительные счета, но и инвестируют в цифровые драгметаллы, открывая ОМС. С начала года дончане открыли в банке более 8,5 тысяч таких счетов. Все вместе это 116,5 млн рублей инвестиций. Золото по-прежнему лидирует по объему вложений, а серебро закрепляется на втором месте как металл с потенциалом роста, особенно для тех, кто хочет диверсифицировать свои накопления, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.