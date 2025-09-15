На 2-й сезон конкурса «Это у нас семейное» подали заявки 726 тысяч человек

«За 3,5 месяца заявки подал 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах», — отмечают организаторы.
Конкурс стал частью национального проекта «Семья». Его победители получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России.
По числу участников впереди остальных регионов, как и в первом сезоне, Москва с 53,4 тыс. конкурсантов и Санкт-Петербург (49,2 тыс.). Далее идут Ставропольский край (38,1 тыс.), Московская область (35,4 тыс.), Краснодарский край (почти 28 тыс.), Свердловская область (почти 24 тыс.), Оренбургская область (18 тыс.), Нижегородская область (17 тыс.), Башкортостан (16,3 тыс.), Красноярский край (16 тыс.), Тульская область (15,7 тыс.).
Вице-премьер Татьяна Голикова уверена, что такие проекты вносят значительный вклад в сохранение культурного кода. «Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей Родине. Все это делает Россию единой и сильной», — добавила она.
Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.
«Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Например, в семье Самариных и Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует 100-летняя прабабушка Зинаида Борисовна, которая всю жизнь посвятила работе акушером-гинекологом, дарила новую жизнь и заботу молодым мамам», — рассказал гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.
Он добавил, что впереди две недели дистанционного этапа, где каждой семье предстоит выполнить задания. Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам — творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство.
Напомним, что старт второму сезону конкурса 27 мая дал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».