На 2-й сезон конкурса «Это у нас семейное» подали заявки 726 тысяч человек

Вице-премьер Татьяна Голикова уверена, что такие проекты вносят значительный вклад в сохранение культурного кода. «Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей Родине. Все это делает Россию единой и сильной», — добавила она.