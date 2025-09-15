Автодорогу Ростов — Азов вновь перекрыли из-за пожара

На участке трассы Ростов — Азов в Ростовской области временно перекрыли проезд из-за ландшафтного пожара. Об этом днем 15 сентября предупреждают в Госавтоинспекции.
Задымление мешает движению на отрезке с 1 по 17 км автодороги. На указанном участке дежурят экипажи ДПС.
Машины отправляют в объезд по старому направлению трассы Ростов — Азов. Всех, кто за рулем, просят быть внимательными и осторожными, не следует превышать скорость. Также нужно выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.
Напомним, вчера этот же путь также перекрывали из-за возгорания камыша и задымления трассы.
