Автодорогу Ростов — Азов вновь перекрыли из-за пожара

Проезд по трассе в Ростовской области перекрыли из-за дыма от ландшафтного пожара.

Источник: Комсомольская правда

На участке трассы Ростов — Азов в Ростовской области временно перекрыли проезд из-за ландшафтного пожара. Об этом днем 15 сентября предупреждают в Госавтоинспекции.

Задымление мешает движению на отрезке с 1 по 17 км автодороги. На указанном участке дежурят экипажи ДПС.

Машины отправляют в объезд по старому направлению трассы Ростов — Азов. Всех, кто за рулем, просят быть внимательными и осторожными, не следует превышать скорость. Также нужно выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Напомним, вчера этот же путь также перекрывали из-за возгорания камыша и задымления трассы.

