Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации

На этой неделе в Перми можно привиться от гриппа в двух мобильных пунктах вакцинации: в парке им.

На этой неделе в Перми можно привиться от гриппа в двух мобильных пунктах вакцинации: в парке им. Горького (рядом с Ротондой) и в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, первый этаж).

Пункт вакцинации в ТЦ «Знание» будет работать 15, 17 и 19 сентября с 11.00 до 17.00. Пункт в парке Горького примет желающих 19 сентября с 16.00 до 19.00 и 20 сентября с 11.00 до 15.00. Здесь, помимо вакцины от гриппа, есть вакцина от пневмококковой инфекции.

Напомним, при себе рекомендуется иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет.