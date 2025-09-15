В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации

На этой неделе в Перми можно привиться от гриппа в двух мобильных пунктах вакцинации: в парке им. Горького (рядом с Ротондой) и в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, первый этаж).
Пункт вакцинации в ТЦ «Знание» будет работать 15, 17 и 19 сентября с 11.00 до 17.00. Пункт в парке Горького примет желающих 19 сентября с 16.00 до 19.00 и 20 сентября с 11.00 до 15.00. Здесь, помимо вакцины от гриппа, есть вакцина от пневмококковой инфекции.
Напомним, при себе рекомендуется иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет.