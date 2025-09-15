В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации

Пункт вакцинации в ТЦ «Знание» будет работать 15, 17 и 19 сентября с 11.00 до 17.00. Пункт в парке Горького примет желающих 19 сентября с 16.00 до 19.00 и 20 сентября с 11.00 до 15.00. Здесь, помимо вакцины от гриппа, есть вакцина от пневмококковой инфекции.