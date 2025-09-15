В Молдове стартовал прием заявок на обучение в российских вузах

Квота правительства России дает возможность иностранным студентам получить полностью бесплатное как среднее профессиональное, так и высшее образование, а также поступить в магистратуру, аспирантуру. Всего для иностранных граждан и российских соотечественников, закончивших молдавские учебные заведения, в этом году предусмотрено более 600 бесплатных мест в вузах России.