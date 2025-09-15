В Молдове стартовал прием заявок на обучение в российских вузах

Квота правительства России дает возможность иностранным студентам получить полностью бесплатное как среднее профессиональное, так и высшее образование, а также поступить в магистратуру, аспирантуру. Всего для иностранных граждан и российских соотечественников, закончивших молдавские учебные заведения, в этом году предусмотрено более 600 бесплатных мест в вузах России.
"Профильные специалисты Российского центра науки и культуры готовы в ежедневном режиме оказывать абитуриентам любую помощь по получению заветной квоты. С 15 сентября в РЦНК будут проходить и очные консультации.
Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года. В этот период абитуриентам, которые хотят обучаться бесплатно в российских вузах, необходимо подать заявку на портале «Образование в России для иностранцев» education-in-russia.com и загрузить необходимые документы.