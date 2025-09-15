Ричмонд
В Молдове стартовал прием заявок на обучение в российских вузах

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. В Молдове с 15 сентября начался прием заявок на обучение в российских вузах по квоте правительства РФ, сообщает Русский дом в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

Квота правительства России дает возможность иностранным студентам получить полностью бесплатное как среднее профессиональное, так и высшее образование, а также поступить в магистратуру, аспирантуру. Всего для иностранных граждан и российских соотечественников, закончивших молдавские учебные заведения, в этом году предусмотрено более 600 бесплатных мест в вузах России.

"Профильные специалисты Российского центра науки и культуры готовы в ежедневном режиме оказывать абитуриентам любую помощь по получению заветной квоты. С 15 сентября в РЦНК будут проходить и очные консультации.

сообщил руководитель РЦНК в Кишиневе Артем Науменков

Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года. В этот период абитуриентам, которые хотят обучаться бесплатно в российских вузах, необходимо подать заявку на портале «Образование в России для иностранцев» education-in-russia.com и загрузить необходимые документы.