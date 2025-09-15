Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени общественники оценили обновленный Червишевский тракт

После проведения ремонтных работ на этой дороге уменьшилось количество пробок.

Источник: Национальные проекты России

Участок дороги на Червишевском тракте в Тюмени был отремонтирован при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общественники оценили итоги реконструкции, сообщили в главном управлении строительства области.

«За это лето мы установили здесь новое барьерное ограждение взамен пластиковому, композитному, который не соответствовал ГОСТу. Заменили дорожное покрытие, нанесли разметку, изменили схему движения светофора и укрепили обочины», — сказал главный специалист регионального управления автомобильных дорог Виктор Дегтярев.

Протяженность обновленного участка составляет более 2 км. После завершения работ ездить на нем стало безопаснее. Кроме того, уменьшилось количество пробок. По результатам осмотра у общественников не было замечаний к проделанной работе.

«То, что здесь было 3−4 месяца назад, конечно, не сравнимо с тем, что сейчас. Были постоянные пробки, нервотрепка. Сегодня изменена и схема светофорного движения, и правоповоротный съезд очень большую роль сыграл, барьерное ограждение намного лучше того, что было. Качество работ замечательное», — отметил председатель общественного совета при главном управлении строительства области Андрей Никитин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше