В Тюмени общественники оценили обновленный Червишевский тракт

Участок дороги на Червишевском тракте в Тюмени был отремонтирован при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общественники оценили итоги реконструкции, сообщили в главном управлении строительства области.
«За это лето мы установили здесь новое барьерное ограждение взамен пластиковому, композитному, который не соответствовал ГОСТу. Заменили дорожное покрытие, нанесли разметку, изменили схему движения светофора и укрепили обочины», — сказал главный специалист регионального управления автомобильных дорог Виктор Дегтярев.
Протяженность обновленного участка составляет более 2 км. После завершения работ ездить на нем стало безопаснее. Кроме того, уменьшилось количество пробок. По результатам осмотра у общественников не было замечаний к проделанной работе.
«То, что здесь было 3−4 месяца назад, конечно, не сравнимо с тем, что сейчас. Были постоянные пробки, нервотрепка. Сегодня изменена и схема светофорного движения, и правоповоротный съезд очень большую роль сыграл, барьерное ограждение намного лучше того, что было. Качество работ замечательное», — отметил председатель общественного совета при главном управлении строительства области Андрей Никитин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.