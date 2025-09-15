Дело дошло до мэра и прокуратуры: мальчику не позволили учиться в 10 классе

В башкирском городе Сибай нарушили права подростка на получение образования. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, руководство лицея не стало зачислять мальчика в 10-й класс. Администрация объяснила это тем, что ученик не прошел рейтинговый отбор по профильным предметам, а в учреждении 10−11 классы были исключительно профильными.
Прокуратура внесла представление в адрес мэра Сибая. После вмешательства надзорного ведомства права подростка удалось восстановить, и его зачислили в 10-й класс.
