Миллионы на обучение: омичи тратят деньги материнского капитала на образование детей

Также в ведомстве пояснили, что оплатить материнским капиталом очное или заочное обучение можно после того, как ребенку исполнилось три года. Исключение составляет оплата услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования или оплата иных связанных с получением дошкольного образования расходов: по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка.