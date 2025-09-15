Миллионы на обучение: омичи тратят деньги материнского капитала на образование детей

С начала 2025 года, 1915 омских семей направили средства материнского капитала на образовательные услуги для своих детей. Общая сумма потраченных на образование средств составила 149,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Отделения СФР по Омской области.
Средствами материнского капитала омичи оплачивали услуги нянь, детских садов, различных секций и курсов, автошкол, а также среднеспециальное или высшее образование одного или всех детей в семье.
«Главное условие — возраст ребенка на начало обучения не должен превышать 25 лет, а учебное заведение должно находиться на территории России и иметь образовательную лицензию», — напомнила управляющая Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.
Также в ведомстве пояснили, что оплатить материнским капиталом очное или заочное обучение можно после того, как ребенку исполнилось три года. Исключение составляет оплата услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования или оплата иных связанных с получением дошкольного образования расходов: по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка.