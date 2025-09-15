Производитель бетона из Крыма взял оборудование в льготный лизинг

Компания из Бахчисарая, специализирующаяся на производстве бетона, смогла приобрести новое оборудование по программе льготного лизинга. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Предприятие, в частности, взяло в лизинг дизельный электрогенератор стоимостью 3,6 млн рублей. Льготная процентная ставка на приобретение импортного оборудования составила 8% годовых. Для получения такой меры поддержки предприятие заключило договор с региональной лизинговой компанией.
«Новый генератор обеспечит бесперебойную работу предприятия, гарантируя непрерывный процесс производства бетонных смесей при отключении электроэнергии», — отметили в минэкономразвития региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.