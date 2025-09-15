Ричмонд
Производитель бетона из Крыма взял оборудование в льготный лизинг

Теперь беспрерывной работе предприятия не помешает даже отключение электроэнергии.

Компания из Бахчисарая, специализирующаяся на производстве бетона, смогла приобрести новое оборудование по программе льготного лизинга. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.

Предприятие, в частности, взяло в лизинг дизельный электрогенератор стоимостью 3,6 млн рублей. Льготная процентная ставка на приобретение импортного оборудования составила 8% годовых. Для получения такой меры поддержки предприятие заключило договор с региональной лизинговой компанией.

«Новый генератор обеспечит бесперебойную работу предприятия, гарантируя непрерывный процесс производства бетонных смесей при отключении электроэнергии», — отметили в минэкономразвития региона.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.