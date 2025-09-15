Участие в Kazan Digital Week подтвердили представители 74 стран

С 17 по 19 сентября в Татарстане пройдет международный форум Kazan Digital Week — 2025. Как сообщил на брифинге глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, участие в нем подтвердили представители 74 государств, включая Индию, ОАЭ, Кувейт, Пакистан, Китай, Ирак, Казахстан, Белоруссию и Молдову. Ожидается десять делегаций высокого уровня.
Одним из ключевых событий станет подведение итогов реализации нацпроекта «Цифровая экономика. Экономика данных». На форум приедут представители российских регионов, отвечающие за цифровизацию.
Выставка Kazan Digital Week разместится в двух павильонах МВЦ «Казань Экспо» и соберет 286 компаний из 23 регионов России и других стран. Лидерами по количеству участников стали Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.