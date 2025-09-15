Участие в Kazan Digital Week подтвердили представители 74 стран

С 17 по 19 сентября в Татарстане пройдет международный форум Kazan Digital Week — 2025. Как сообщил на брифинге глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, участие в нем подтвердили представители 74 государств, включая Индию, ОАЭ, Кувейт, Пакистан, Китай, Ирак, Казахстан, Белоруссию и Молдову. Ожидается десять делегаций высокого уровня.