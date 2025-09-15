Ричмонд
Хорошая новость: Известного молдавского юмориста Георге Урски выписали из больницы — родные благодарят врачей, которые спасли ему жизнь

По словам дочери, период после выписки остаётся для семьи непростым.

Источник: Комсомольская правда

Известный молдавский артист и юморист Георге Урски был выписан после почти трёхнедельного пребывания в Институте скорой помощи, cообщила пресс-секретарь медучреждения Дорина Арсене.

Накануне одна из дочерей маэстро, Лаура Урски, опубликовала на своей странице в Facebook фотографию с отцом и поблагодарила врачей, которые спасли ему жизнь. По словам дочери, период после выписки остаётся для семьи непростым.

«У нас много вопросов и неясностей. Мы читаем всю информацию, доступную в интернете, и благодарны врачам, которые нас поддерживают и отвечают на звонки, не упрекая нас в том, что мы заботимся о здоровье отца, которому за 70 лет. Таких эмпатичных медиков, к сожалению, немного, и система часто преследует их за открытость и заботу. Не буду называть здесь имен, чтобы не создавать им еще больших проблем», — подчеркнула она.

